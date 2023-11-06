Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною: нардепу Ніколаєнку оголосили про підозру
Нардепу Андрієві Ніколаєнку, який минулого тижня потрапив у ДТП, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті цього вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомленні.
"За попередніми даними, народний обранець, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху", - додали в ОГП.
Вирішується питання про обрання політику запобіжного заходу.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 листопада поліція повідомила, що нардеп збив дівчину. Пізніше нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив, що це він збив пішохода, й запевнив, що всіляко сприятиме слідчим діям і добровільно пройде всі необхідні експертизи. Політик стверджує, що на момент скоєння ДТП був тверезим.
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