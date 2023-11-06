Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною: нардепу Ніколаєнку оголосили про підозру

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті цього вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомленні.

"За попередніми даними, народний обранець, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху", - додали в ОГП.

Вирішується питання про обрання політику запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.