Смертність поранених в Україні окупантів перевищує 50%, - Генштаб ЗСУ
Смертність окупантів, поранених на війні проти Україні, становить понад 50% через низьку якість меддопомоги й відмову командування евакуювати їх до РФ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ в телеграмі.
До медзакладів на тимчасово окупованих територіях України надходить багато поранених. До однієї з лікарень Донецька цього тижня привезли близько 100 постраждалих. У Токмаку Запорізької області медзаклади переповнені.
За інформацією від місцевих, цивільних у лікарнях не приймають через завантаженість медиків і відсутність ліжкомісць. Унаслідок низької якості меддопомоги та відмови російського командування евакуювати важко поранених окупантів до РФ смертність серед загарбників перевищує 50%.
Підтверджено знищення росіян і їхньої техніки за попередні дні в Запорізькій області. У районах Оріхова, Кінських Роздорів і Токмака українські захисники уразили близько 100 загарбників, зокрема 25 щойно мобілізованих. У районі Бердянська вони знищили чотири російські комплекси "С-300".
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