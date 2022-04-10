Сміхом із подій у Бучі Орбан вирив сам собі яму, - Дещиця
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі, дипломат Андрій Дещиця вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми словами та сміхом з подій у Бучі, коли весь світ бачив жахливі кадри знущань росіян з українців, вирив сам собі яму
Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми словами та сміхом з подій в Україні під час промови після нібито перемоги на виборах вирив сам собі яму, коли весь світ бачив жахливі кадри звірств росіян у Бучі на Київщині. Це дуже сильно вдарило по почуттях наших польських партнерів", - зазначив Дещиця.
Посол України в Польщі висловив припущення, що можна говорити про таку коаліцію у Європі, як Польща-Словаччина-Чехія-Україна, або ж Люблінський трикутник - Литва-Польща-Україна.
"У будь-якому разі Будапешт зараз не в тренді. Щобільше, організатори численних заходів, які планувалися за участю угорців, відмовляються їх залучати. Це також відбувається й на дипломатичному рівні. До прикладу, Вишеградська четвірка призупинила роботу Угорщини у цьому чотирикутнику, тепер це трикутник - Польща-Чехія-Словаччина", - зауважив Андрій Дещиця.
- Нагадаємо, що зрештою, речник прем’єра Угорщини Берталан Хаваші заявив, що Віктор Орбан засуджує масові вбиства в Бучі під Києвом.
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