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OPINION

Смішна і безперспективна агонія тендерної мафії

Віктор Таран
19 червня, 2023 понедiлок
20:07
Погляд Віктор Таран

Структури, які наживалися на постачаннях продовольства для ЗСУ, вдалися до послуг Шарія та Рабиновича

Уважно спостерігаю за подіями довкола закупівель Міноборони.

Для мене дуже важливо, щоб все відбувалось чітко, прозоро та за мінімальні кошти.

Чому? Все просто. Чим більше зекономимо коштів на закупівлі їжі — тим більше купимо зброї.

Тому дуже класно, що нарешті керівництво Міноборони спільно з Громадською антикорупційною радою взялись за цей процес.

Були проведені перші за час повномасштабки відкриті торги Prozorro. Тільки на затверджених 16 лотах зекономили 3,5 млрд. Загалом – понад 6 млрд.

Як результат — так звана тендерна мафія програла торги.

Бо була впевнена, що скасує їх.

Але, слава Богу, після публічного розголосу Міноборони та суди адекватно зреагували. Наразі структури, що подали позови, зокрема Трейд Граніт Інвест, яку ЗМІ та відкриті джерела пов’язують з відомим фігурантом розслідувань НАБУ Андрієм Адамовским, програли 4 суди.

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І тут почалось найцікавіше.

Мафія, яка наживалась всі ці роки на закупівлях, під'єднала Шарія, Рабиновича і телеграм-канали (в тому числі й визнані СБУ частиною мережі агентурних російських тг-каналів, що керуються ГРУ РФ), і почала нападати на Громадську антикорупційну раду та її "мотор" - одну з найбільш відомих українських волонтерок Дану Ярову.

Це смішна і безперспективна агонія тендерної мафії.

Втім, судові процеси ще йдуть. Сподіваюся, жадібність окремих суддів не переможе їхнього страху перед громадянським суспільством.

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А як військовий агонією задоволений. дякую громадськості та Міноборони.

Істерикою тендерної мафії — задоволений.

Джерело

Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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