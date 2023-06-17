Тетяна Ніколаєнко

Десятки років корупції в Міністерстві оборони сформували пул компаній, які харчувались з постачання продуктів для армії. Станом на 2021 рік таких груп було три: "кримські" (ПП "Артек-союз", ПП "Збалансоване харчування", ФОП Василенко, ТОВ "Маяк-Південь"), "генерал-єнакіївські" (ТОВ "Геус-групп", ТОВ "Військсервіс-Волонтер"", ТОВ "Транс логістик центр", ТОВ "Час мрій") та "білоцерківські" (ТОВ "Преміум Компані", ТОВ "Фуд Кук").

Повномасштабне вторгнення і збільшення армії в десятки разів створили також поле для появи нових потужних гравців. Наприклад, новичок ринку компанія "Трейд граніт інвест" отримала другу за величиною суму на контрактах.

Якщо точніше, у 2023 за прямими договорами "Актів компані" отримала 13 мільярдів, "Трейд граніт інвест" - 8,9, а "Архімагір" та "Ректан" (пул компаній "Геус-груп") - по приблизно 4,5 мільярди.

Скандал з яйцями по 17 привернув увагу суспільства до того, як вказаний пул компаній заробляє на війні. Стало очевидно, що треба робити цей процес прозорішим. Але всі, хто був усередині процесу, дуже добре знають, наскільки важко Міноборони далось рішення про виведення торгів на Прозорро. Що до останнього в Міноборони хотіли зберегти прямі договори, і що Дані Яровій довелось просто викричати це рішення.

Це був тільки перший крок у правильному напрямку. Він не змінив склад учасників тендеру – це ті ж постачальники, які і були. Але ми також отримали можливість побачити все лайно цього ринку. Вже другий тиждень компанії показують своє справжнє єство, коли їхній заробіток стає важливішим за обороноздатність армії.

На сьогодні весь бюджет України – це бюджет оборони. І коли хтось хоче зберегти для себе можливість постачати яйця по 17 замість 6 або розчинну каву по 700 замість 500, то він ці гривні забирає не просто у Держказначейства. Він забирає можливість купити зайву міну чи ракету, міномет, танк чи просто патрон.

Ще до початку встановлення результатів торгів до автора стали доходити чутки, що начебто в когось в Міноборони були домовленості з однією з компаній, якої немає серед переможців тендерів. І тому буде спроба повернутись до прямих договорів. А потім був лист міністра Резнікова на Кабмін про продовження контрактів, який завдяки розголосу у ЗМІ був відкликаний.

Для компаній шанси повернутись до прямих договорів були втрачені, тому довелось включити інші способи боротьби – дискредитацію опонентів та тих, хто ухвалював таке рішення.

Спочатку це були повідомлення про те, що "Атомсервісу" холидильники не в оренді, а в суборенді, і немає окремої людини відповідальної за антикорупційну політику, потім ця інформація стала частиною позовів компанії "Трейд граніт інвест", яка хоч і взяла участь в тендерах, але не робила чомусь кроків на пониження ціни.

Далі почались нападки на Дану Ярову, яка нібито самотужки провела рішення про перемогу "Атомсервісу" (у представниці антикорупційної ради в колегіальному органі аж 1 голос). А далі вже і всю антикорупційну раду звинуватили у продажності… при чому навіть не самому "Атомсервісу", а ексдепутату Сергію Пашинському.

Ситуація із серії "Абрам, твоя донька повія. Так у мене ж два сини. А ти доведи тепер…". Але на каналі "Труха" про це вчора прочитало до мільйона людей. Ніхто з них не піде на You control шукати реальних власників "Атомсервісу" чи вивчати родовідну "Геус-груп". Але запам’ятають повну єресь про людей, у яких ні пієтету, ні жодного стосунку до Пашинського.

За моєю інформацією, тільки за останні дні на розміщення постів про харчові війни у телеграмканалах було витрачено до 50 тисяч доларів. Але виконавці трохи перестарались і включили в розгін інформації ресурси Анатолія Шарія та Вадима Рабиновича.

В мене немає жодних ілюзій щодо компанії "Атомсервіс". Щобільше, знаючи бекграунд цієї групи компаній, членам антикорупційної ради в разі підписання договорів доведеться не у два, а в чотири ока стежити за якістю поставленого товару.

Компанія "Трейд граніт" програла свій перший позов у суді проти "Атомсервісу".

Як мені пообіцяли в Міноборони, перші контракти за результатами тендерів на Прозорро, будуть підписані вже у понеділок. І "мільйон відсотків, що нового листа про повернення до прямих договорів не буде".

Доживемо до понеділка.

А поки поговоримо про цікавий факт. Сергій Стерненко та Юрій Гудименко написали, що аміністратор одного з найвідоміших російських телеграм-каналів "Рыбарь" (1,1 млн підписників) під час стріму випадково спалив свою переписку з двома особами: "Толиком Ш." та "Max Lavrinenko".

"Максим Лавриненко – це адмін українського телеграм-каналу "Труха". На скріншоті, який тупо спалив "Рыбарь", видно аватарку, яка збігається з відомою фотографією Лавриненка, і текст повідомлення: "Ты уверен? Мне сказали, что попали", - пише Гудменко.

Звісно, що є якийсь відсоток, що це підстава від росіян проти відомого в Україні телеграм-каналу. Але, якщо ні? Тоді чим займається розкручений телеграм, як і десяток інших?

Дуже просто назвати Путіна – "полудурком". Путіну від того ні холодно ні жарко. А от від того, що Україна витратить менше грошей на зброю, бо хтось візьме більшу маржу на харчах, не гарантуючи якості, Путіну може бути дуже і дуже вигідно.

І, на останок, члени антикорупційної ради дуже добре знали, куди ідуть. Дана Ярова і Олег Свірко ще з 2015 року мають досвід переховування своїх дітей. Бо війна за гроші не менш жорстока.

Кожен лот по харчах, виведений на Прозорро – це фактично мільярд гривень. Зекономлено на лотах, де вже встановлений переможець – понад 3 мільярдів. Це достатній куш, щоб за нього битись.

Але брати гроші за пости, що працюють фактично на підрив обороноздатності держави… Панове, ви точно впевнені, що виживете і ваші телеграми будуть комусь потрібні, якщо на фронті закінчаться міни?

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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