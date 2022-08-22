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Смог над Києвом: через що забруднилося повітря і коли стане чистішим

22 серпня, 2022 понедiлок
22:15
Суспільство Смог у Києві

Смог над Києвом, який помітили жителі 22 серпня, зникне лише завтра. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини

Про це передає КМДА і начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Вдень КМДА писало, що у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Жителям рекомендували обмежити перебування на вулиці

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).  Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - йшлося в повідомленні. 

Станом на 15:40 на лівому березі Києва вміст зважених часток складав 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3). 

Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не було виявлено.

Станом на 22:00, за даними saveecobot, на лівому березі міста спостерігалось забруднення на позначці 107-135 мкг/м3 "Шкідливий рівень для чутливих груп". На правому - максимум був 53-97 мкг/м3 "Помірний рівень".

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна вдома
  • не виходити зайвий раз на вулицю
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

У свою чергу Віталій Постригань наголошує: "Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме до нашого регіону. За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише завтра ввечері".

За його словами, причиною цього явища стало перенесення в наш регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини та інших азіатських регіонів.

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