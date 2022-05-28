Снаряд залетів на кухню. Внаслідок обстрілу Золочева на Харківщині поранено двох людей
28 травня, близько 14:00 російські окупанти обстріляли смт Золочів, що в Харківській області внаслідок цього двоє людей отримали поранення
Про це інформує у фейсбуці Харківська обласна прокуратура.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У суботу, 28 травня, близько другої години дня армія РФ обстріляла смт Золочів Богодухівського району, що на Харківщині. Снаряди ворога впали поміж приватних будинків, ддин із них пробив дах і нерозірваний залетів у кухню.
"Внаслідок обстрілу дістали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка", – йдеться у повідомленні.
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