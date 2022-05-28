English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна воєнні злочини Росії Снаряд залетів на кухню. Внаслідок обстрілу Золочева на Харківщині поранено двох людей

Снаряд залетів на кухню. Внаслідок обстрілу Золочева на Харківщині поранено двох людей

28 травня, 2022 субота
19:37
воєнні злочини Росії Снаряд залетів на кухню

28 травня, близько 14:00 російські окупанти обстріляли смт Золочів, що в Харківській області внаслідок цього двоє людей отримали поранення

Про це інформує у фейсбуці Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У суботу, 28 травня, близько другої години дня армія РФ обстріляла смт Золочів Богодухівського району, що на Харківщині. Снаряди ворога впали поміж приватних будинків, ддин із них пробив дах і нерозірваний залетів у кухню.

"Внаслідок обстрілу дістали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

  • 27 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина.
  • Олександр Скорик, депутат Харківської облради, розповів, що Харківщина 27 квітня продовжила зазнавати обстріли, внаслідок яких кількість загиблих та поранених зросла.
  • 27 травня в районі Ізюму Харківської області ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кримінал
прокуратура
війна з Росією
російські війська
снаряди
Золочів
Харківщина
новини Харківщини
російські окупанти
Читайте також:
27 травня, 2022 п'ятниця
Повернувшись з-за кордону, українці порівняли життя там і на Батьківщині
27 травня, 2022 п'ятниця
Блогер Золкін після спілкування з 200 полоненими росіянами: "Не думав, що можуть бути такі тупі люди"
літак МІГ-29
28 травня, 2022 субота
У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
28 травня
19:34
На фото: телеоператор Суспільного Василь Філімон
Окупанти взяли в полон телеоператора Суспільного
19:23
На фото сміття у Маріуполі
Черги за гумдопомогою та купи сміття. Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію в місті
19:13
патріарх Московський Кирил
Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила
19:13
Ексклюзив
російські полонені
Основний склад російської армії - це бидло, якому пообіцяли погашення кредитів, - генерал-майор ЗСУ Марченко
19:10
Знищення ворога
Одеські та миколаївські мінометники показали, як знищують російських окупантів
19:03
"Це нове м'ясо". Незалежна профспілка з Білорусі розповіла про російських солдат у Брестській області
19:01
Азовсталь, Маріуполь
Макрон і Шольц закликали Путіна звільнити захисників Азовсталі, - Reuters
18:55
Фото: ліквідований російський підполковник Олександр Досягаєв
ЗСУ ліквідували російського підполковника Досягаєва
18:51
Російський флот
Нам передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь чорноморський флот РФ, - Братчук
18:43
У МОЗ розповіли про готовність України до можливого використання Росією хімічної та ядерної зброї
18:21
бойовий літак
Росія з літака обстріляла Сумську область ракетами
18:16
На фото зруйнована будівля кінотеатру
Росіяни знищили авіаударом кінотеатр у Лисичанську
17:56
Stinger
Міноборони США замовило ракетні комплекси Stinger на понад $600 мільйонів, - CNN
17:53
ООН
ООН: 18 млн людей під загрозою голоду через блокування Росією українських портів
17:41
Дональд Трамп
США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну, - Трамп
17:37
На фото наслідки обстрілу Миколаєва
28 травня окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва: 1 людина загинула, 6 травмовані
17:37
ЗСУ
Бої за Лиман на Донеччині тривають, - Маляр
17:22
Борис Джонсон
Джонсон обіцяє знайти з країнами G7 шляхи відновлення експорту українського зерна
17:21
На фото учасниця акції у Празі
У містах Європи заплановані акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
17:20
Ексголова КСУ Тупицький назвав рішення про оголошення його в міжнародний розшук незаконним
17:00
Ексклюзив
На фото український захисник та військове озброєння
Миколаїв готовий до наступу окупантів, проте російським загарбникам не вистачить ресурсів здолати оборону міста, — генерал-майор ЗСУ Марченко
16:55
Машина "Радіо Свобода"
Журналісти Радіо Свобода потрапили під обстріл рашистів поблизу Бахмута
16:53
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Іспанія може посилити східний фланг НАТО та розмістити в Латвії ЗРК, - El Paіs
16:51
росія прапор занепад
Міністр фінансів Росії Силуанов назвав долар та євро "токсичними фантиками"
16:50
біженці з України
Ще один авіарейс з українськими біженцями приземлиться в Канаді наступного тижня
16:39
ВООЗ
Гепатит невідомого походження виявили вже у 33 країнах, - ВООЗ
16:38
Ексклюзив
переселенці
За неофіційними даними на Львівщині перебувають до 400 тис внутрішньо переміщених людей, - заступник голови Львівської ОВА
16:38
Володимир Зеленський Марк Рютте
Зеленський - прем'єру Нідерландів: якщо ви вважаєте, що нам немає місця в ЄС, то ви маєте сказати це прямо та чітко
16:17
У Чехії нараховується близько 360 тис. українських біженців
16:17
росія прапор занепад
В Україні заарештували активи Роснафти і виявили колабораціоністів
16:16
Слов'янська ТЕС
Слов'янська ТЕС зупинила роботу через обстріли росіян
16:11
Микола Княжицький
"Хтось хоче будувати путінську диктаторську Україну. Щоб потім її здати", - Княжицький про повторну відмову прикордонників Порошенку
16:07
газ
Німецький міністр праці Гайль проти негайного ембарго на російський газ, - FAZ
16:06
Ручку Байдена продали за 600 тис. грн: гроші витратять на автівки для ЗСУ
15:58
Ексклюзив
Мелітополь
Окупанти намагаються все більше віддалити Мелітополь від України, - мер Федоров
15:53
Ексклюзив
ЄС Україна
Союзи України з іншими країнами не можуть бути альтернативою ЄС, але стануть вдалим доповненням, — експерт з міжнародних питань Шеренговський
15:49
Столичний Ботсад імені Гришка запрошує відвідувачів
15:35
опалення
У Центрі протидії дезінформації спростували фейки про ціни на опалення
15:35
На фото українські діти у Болгарії
У Болгарії відкрили перший дитячий садок для українських біженців
15:34
Петро Порошенко
На Банковій повертають "телефонне право" й будують варіант Ерефії, - Береза про блокування участі Порошенка у ПА НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV