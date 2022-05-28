Про це інформує у фейсбуці Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У суботу, 28 травня, близько другої години дня армія РФ обстріляла смт Золочів Богодухівського району, що на Харківщині. Снаряди ворога впали поміж приватних будинків, ддин із них пробив дах і нерозірваний залетів у кухню.

"Внаслідок обстрілу дістали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

27 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина.

Олександр Скорик, депутат Харківської облради, розповів, що Харківщина 27 квітня продовжила зазнавати обстріли, внаслідок яких кількість загиблих та поранених зросла.

27 травня в районі Ізюму Харківської області ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb