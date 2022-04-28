Внаслідок окупаційних обстрілів на Харківщині за 27 квітня загинуло 3 людини, ще 15 поранені, - депутат облради
Олександр Скорик, депутат Харківської облради розповів, що Харківщина за 27 квітня продовжила зазнавати обстріли, внаслідок яких кількість загиблих та поранених зросла
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Депутат облради повідомив про обстріли по територіальним громадам Харківщини та місту Харків за минулу добу, 27 квітня.
"Всю ніч були повітряні тривоги, чули як наша артилерія працювала по ворожим позиціям. Мали прильоти вчора (27 квітня, - ред.) пізно ввечорі по Київському району, по Салтівці та по Олексіївці. Упродовж дня мали постійні бомбардування і Золочівської територіальної громади, і Чугуївської, і в Малинівку залітала авіація, зі слів очевидців", - сказав Скорик.
За його словами, дуже складна ситуація в Ізюмсько-Барвінківському регіоні, йдуть сильні бойові дії.
"На жаль, по області за вчорашній день (27 квітня, - ред.) маємо троє загиблих, 15 постраждалих та поранених. У Харкові на Салтівці є один загиблий і троє поранених. Статистика кожного дня невтішна" – розповів Скорик.
- 27 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина.
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