Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Обстрілювати мирних жителів - це все, що можуть російські окупанти. Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області", - йдеться у повідомленні.



У Харкові внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 - у важкому стані.



Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення 3 людей, в тому числі дитина 14 років.



"Це не армія, це цинічні боягузи - які воюють з дітьми", - зазначив Синєгубов.



26 квітня на Харківщині воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один російський гелікоптер Ка-52.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb