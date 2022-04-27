Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина
Сьогодні, 27 квітня, російські загарбники продовжили обстрілювати Харківщину із артилерії, мінометів і реактивної системи залпового вогню
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Обстрілювати мирних жителів - це все, що можуть російські окупанти. Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області", - йдеться у повідомленні.
У Харкові внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 - у важкому стані.
Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення 3 людей, в тому числі дитина 14 років.
"Це не армія, це цинічні боягузи - які воюють з дітьми", - зазначив Синєгубов.
- 26 квітня на Харківщині воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один російський гелікоптер Ка-52.
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