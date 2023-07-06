Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський

"Болгарія може навіть зараз не погодитись на передачу С-300. Чому вони ще взимку не вирішили розмінюватися на NASAMS? С-300 нам би треба віддати зараз - незалежно, чи це грудень 2022 року, чи липень 2023 року. NASAMS Болгарія може отримати не раніше 2025 року, там і зараз черга розписана. Це ще без поправок на ті пакети військової допомоги, які нам можуть готуватися. Це ще може бути додатково років 5", - сказав експерт.

Він розповів, що може з болгарами у технічно-військовій співпраці зараз.

"По-перше, у Болгарії дуже великі потужності щодо виробництва снарядів радянських калібрів - не тільки 152-мм, а й 82-мм міни, 100-мм снаряди, які нам теж потрібні до деяких типів гармат. Болгарія може ремонтувати весь спектр радянської бронетехніки, зокрема танки Т-72. У них також добігає кінця строк служби їхніх МіГ-29 - відповідно, комплектуючі до цих літаків у великих кількостях нам потрібні завжди", - додав Киричевський.

На думку експерта, якщо вдасться знайти взаємовигідні умови, щоб болгари свої старі літаки віддали нам як донорів запчастин - це теж гарний варіант.

"Судячи з деяких новин про F-16, вони буквально завтра не будуть. МіГ-29 ми ще будемо експлуатувати ще певний час - чим більше запчастин, тим краще. Якщо з цим допоможуть болгари, то чому б і ні. Це питання, яке варте візиту глави держави як Верховного головнокомандувача", - підсумував він.