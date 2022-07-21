Про це повідомляє "Комерсант".

На думку розробників проекту, Мінекономрозвитку Росії, у перший рік запуску програми нею скористаються близько 300–400 іноземних інвесторів, а за далі — не більше 600–650 на рік.

"Ми бачимо інтерес до цього механізму з боку інвесторів із країн ЄАЕС, СНД, Близького Сходу та Азії. За нашими підрахунками, новий закон дозволить залучити до Росії до 12 млрд руб. в перший рік і понад 40 млрд. руб. у наступні. Ці інвестиції допоможуть у розвитку будівельної галузі, сільського господарства, промисловості", - прокоментував заступник голови Мінекономрозвитку Росії Дмитро Вольвач.

У Росії оформлення посвідки на проживання займає щонайменше півтора роки. Півроку йде на оформлення дозволу на тимчасове проживання. Ще щонайменше рік потрібно прожити у цьому статусі, щоб подати заявку для переходу на наступний етап. Ухвалення законопроекту дозволить скоротити терміни оформлення посвідки на проживання до шести місяців. Скористатися привілеєм зможуть не лише подружжя та діти таких громадян, а й подружжя дітей, батьки, подружжя батьків, бабусі, дідусі та онуки.

З урахуванням кращих зарубіжних практик, як підстави надання посвідки на проживання розглядаються такі критерії: інвестиції в компанії, що працюють в Росії та створюють робочі місця; інвестиції у нерухомість. Обсяг інвестицій визначається на рівні 30 млн крб. Розглядається можливість зниження цього порогу для інвестування на територіях окремих регіонів країни (Крим, ДФО).

Закон набуде чинності у січні наступного року. До цього часу всі підзаконні акти будуть ухвалені і механізм буде запущено.

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