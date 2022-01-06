Сніг, морози й ожеледиця: яку погоду очікувати на Різдво

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У наступні дві доби в Україні буде без істотних опадів, лише вночі 7 січня у більшості західних та східних областей, а вдень 8 січня в Карпатському регіоні невеликий сніг.

Температура 7 січня протягом доби від -3°C до +3°C тепла, вночі на заході країни до -6°C, 8 січня вночі -4…-11°C, в Карпатах -10..-15°C, вдень від -5°C морозу до +1°C.

9 січня в більшості областей часом сніг, на півдні з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Також очікується підвищення температури на 2-5°C.