Сніг, морози й ожеледиця: яку погоду очікувати на Різдво
На різдвяні вихідні в Україні очікуються сніг, дощі, а на дорогах ожеледиця
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У наступні дві доби в Україні буде без істотних опадів, лише вночі 7 січня у більшості західних та східних областей, а вдень 8 січня в Карпатському регіоні невеликий сніг.
Температура 7 січня протягом доби від -3°C до +3°C тепла, вночі на заході країни до -6°C, 8 січня вночі -4…-11°C, в Карпатах -10..-15°C, вдень від -5°C морозу до +1°C.
9 січня в більшості областей часом сніг, на півдні з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Також очікується підвищення температури на 2-5°C.
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