Сніг, сильний вітер і мороз, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 28 січня

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



У п'ятницю, 28 січня, Україну накриють сніг, мокрий сніг, на Півдні - з дощем. Також місцями прогнозується налипання мокрого снігу.



Південно-західний вітер задуватиме й завіватиме до штормового на Заході, Півночі.

У центральних, південних і східних областях іще побуде помірним, однак 29 січня посилиться до 15-20 м/с.



На Сході, Півдні й у Центрі нічна температура повітря становитиме -3...-8°C, а на Сумщині й Харківщині - -8...-11°C. Упродовж дня 28 січня вона підніметься до близько 0°C, а в південних областях - до +1...+4°C.



У Києві буде вітер, сніг, мокрий сніг із налипанням. Денна температура повітря становитиме 0...+2°C.



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