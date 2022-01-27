Сніг, сильний вітер і мороз, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 28 січня
28 січня в Україні будуть мокрий сніг, мороз і штормовий вітер
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У п'ятницю, 28 січня, Україну накриють сніг, мокрий сніг, на Півдні - з дощем. Також місцями прогнозується налипання мокрого снігу.
Південно-західний вітер задуватиме й завіватиме до штормового на Заході, Півночі.
У центральних, південних і східних областях іще побуде помірним, однак 29 січня посилиться до 15-20 м/с.
На Сході, Півдні й у Центрі нічна температура повітря становитиме -3...-8°C, а на Сумщині й Харківщині - -8...-11°C. Упродовж дня 28 січня вона підніметься до близько 0°C, а в південних областях - до +1...+4°C.
У Києві буде вітер, сніг, мокрий сніг із налипанням. Денна температура повітря становитиме 0...+2°C.
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