Собаки прикордонників вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності
Службові собаки Держприкордонслужби вперше стануть учасниками параду до Дня Незалежності України
Про це повідомив пресцентр ДПСУ у Facebook.
Підготовка кінологів та їх собак уже розпочалась на базі центру для кінологів на Львівщині.
Для участі в параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками
"Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - йдеться у повідомленні.
Тренування на Львівщині будуть до кінця тижня, а потім у Києві.
"Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", - заявили у ДПСУ.
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