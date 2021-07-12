Собаки прикордонників вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Про це повідомив пресцентр ДПСУ у Facebook.



Підготовка кінологів та їх собак уже розпочалась на базі центру для кінологів на Львівщині.



Для участі в параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками



"Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - йдеться у повідомленні.



Тренування на Львівщині будуть до кінця тижня, а потім у Києві.



"Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", - заявили у ДПСУ.



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