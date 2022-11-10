Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи", - зазначив президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що піднятого українського прапора в місті замало для того, аби оголошувати його повністю звільненим. Населений пункт вважається звільненим, тільки коли ЗСУ в ньому повністю закріплюються.

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