Сьогодні у Криму чули три вибухи, - член меджлісу Барієв
Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, член меджлісу кримськотатарського народу, зазначив, що 3 січня вибухи пролунали у районах аеродромів та біля місць великих скупчень російських військових
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вчора, 2 січня, дійсно були вибухи у трьох містах Криму: Бахчисараї, Севастополі та Сімферопольському районі, неподалік аеродрому "Гвардійське". Сьогодні, 3 січня, теж чули три вибухи. Один з них пролунав на півночі півострова біля села Вогні Роздольненського району. Також вибух стався у північно-західному регіоні над Чорноморськом і ще один був у Джанкойському районі. Проросійські окупаційні ЗМІ повідомляють, що спрацювали ППО, які знищили БПЛА", - розказав член меджлісу кримськотатарського народу.
Ескендер Барієв пояснив, що у Сімферопольському та Джанкойському районах є аеродроми, а щодо Роздольненського району та Чорноморська, то там великі скупчення російських військових, які по північному та західному периметру у 10 км від Херсонської області, активно риють окопи.
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