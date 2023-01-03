Сьогодні у Криму чули три вибухи, - член меджлісу Барієв

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Вчора, 2 січня, дійсно були вибухи у трьох містах Криму: Бахчисараї, Севастополі та Сімферопольському районі, неподалік аеродрому "Гвардійське". Сьогодні, 3 січня, теж чули три вибухи. Один з них пролунав на півночі півострова біля села Вогні Роздольненського району. Також вибух стався у північно-західному регіоні над Чорноморськом і ще один був у Джанкойському районі. Проросійські окупаційні ЗМІ повідомляють, що спрацювали ППО, які знищили БПЛА", - розказав член меджлісу кримськотатарського народу.



Ескендер Барієв пояснив, що у Сімферопольському та Джанкойському районах є аеродроми, а щодо Роздольненського району та Чорноморська, то там великі скупчення російських військових, які по північному та західному периметру у 10 км від Херсонської області, активно риють окопи.

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