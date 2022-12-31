У Джанкої прогриміли вибухи
Вдень 31 грудня у Джанкої на півночі Криму прогриміли вибухи
Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
"У Джанкої шумно, імовірно працює ППО", - пише "ЧП/Крым".
Телеграм-канал ASTRA опублікував відео з Джанкоя. На ньому чути звуки вибухів, видно конденсаційні сліди в небі.
- Вдень у суботу, 31 грудня 2022 року, Росія випустила ракети по кільком обласним центрам України.
- Також 31 грудня окупанти обстріляли Хмельницький, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.
- Росіяни обстріляли Київ: людина загинула, восьмеро зазнали поранень, серед них - журналіст із Японії.
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