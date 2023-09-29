Сьогодні вночі зійде останній супермісяць 2023 року

Про це повідомляє Science Alert

У 2023 році було чотири супермісяці поспіль: один припав на липень, два - на серпень, а тепер останній - на вересень. Його можна буде побачити у п'ятницю 29 вересня.

Супермісяць - це повний місяць, який спостерігається, коли Місяць перебуває в перигеї або поблизу перигею, тобто в точці, коли Місяць знаходиться найближче до Землі на своїй орбіті. У повні Місяць знаходиться на відстані 363 396 км від Землі.

Супер повний Місяць зазвичай на третину яскравіший і виглядає на 14% більшим. Це означає, що Місяць виглядає більш сяючим у нічному небі, особливо для досвідчених спостерігачів.

Супермісяць найкраще видно, коли він знаходиться близько до горизонту, під час сходу або заходу, тому що тоді він виглядає більшим через оптичну ілюзію, коли наш мозок порівнює його з іншими орієнтирами.

Щоб отримати максимальний огляд, знайдіть місце без надмірного штучного світла і, сподіваємось, без надмірної хмарності.

Згідно з одним із прогнозів, наступного року ми побачимо лише два супермісяці - 18 вересня і 17 жовтня. Отже, підніміть очі на небо вже сьогодні і насолоджуйтеся краєвидом.