"Сьогодні зосередимося на евакуації маріупольців": Верещук оголосила про 3 гуманітарні коридори на 22 березня
21 автобус і вантажівки з гуманітарною допомогою уже прямують до Маріуполя із Запоріжжя
Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.
"Сьогодні ми зосереджено працюємо над евакуацією маріупольців. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати три маршрути", – сказала вона.
За маршрутом Бердянськ-Запоріжжя місце зборів – спорткомплекс на вул.Мелітопольське шосе,27.
За машрутом Мангушська громада - Запоріжжя, місце зборів – село Юріївка Мельниківської сільради, пансіонат "Зміна".
За маршрутом Нікольське-Запоріжжя місце зборів – школа№2, вул.Паркова, 23.
Автобуси будуть подані до місць збору з 9 до 10 години ранку.
"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо приходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників", – зауважила Верещук.
"Ми точно нікого не залишимо і будемо проводити евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо всіх", – додала вона.
Зараз уже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарної допомогою.
Також вирішується питання доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.
Нагадаємо, 20 березня із 7 гуманітарних коридорів спрацювало лише 4, було евакуйовано 7 295 людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе