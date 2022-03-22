"Сьогодні зосередимося на евакуації маріупольців": Верещук оголосила про 3 гуманітарні коридори на 22 березня

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.



"Сьогодні ми зосереджено працюємо над евакуацією маріупольців. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати три маршрути", – сказала вона.



За маршрутом Бердянськ-Запоріжжя місце зборів – спорткомплекс на вул.Мелітопольське шосе,27.



За машрутом Мангушська громада - Запоріжжя, місце зборів – село Юріївка Мельниківської сільради, пансіонат "Зміна".



За маршрутом Нікольське-Запоріжжя місце зборів – школа№2, вул.Паркова, 23.



Автобуси будуть подані до місць збору з 9 до 10 години ранку.



"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо приходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників", – зауважила Верещук.



"Ми точно нікого не залишимо і будемо проводити евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо всіх", – додала вона.



Зараз уже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарної допомогою.



Також вирішується питання доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

Нагадаємо, 20 березня із 7 гуманітарних коридорів спрацювало лише 4, було евакуйовано 7 295 людей.