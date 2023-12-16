Сьогодні ЗСУ знищили більшу частину колони, якою росіяни атакували на південь від Авдіївського терикона, - DeepState

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що окупанти колоною попрямували до Авдіївського терикона. Через Красногорівку на південь, туди заїхали близько 15 ОВТ з десантом на броні, вони скинули піхоту та поїхали назад.

"Спільними силами всіх бригад, які є на ділянці, вдалося знищити більш ніж половину техніки. Десант же розосередився в посадках, триває його знищення", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що загалом російська тактика не змінюється.

"Чергові колони в надії на швидку десантну операцію. Знову ми говоримо про важливу роль спостереження за ЛБЗ з дронів та інших БПЛА, які зводять на нуль можливість будь-якого бліцкригу оперативно-тактичного рівня", - додали у DeepState.