Сьогодні ЗСУ знищили більшу частину колони, якою росіяни атакували на південь від Авдіївського терикона, - DeepState
Українські захисники у суботу, 16 грудня, знищили більшу частину колони, якою росіяни атакували на південь від Авдіївського терикона
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Зазначається, що окупанти колоною попрямували до Авдіївського терикона. Через Красногорівку на південь, туди заїхали близько 15 ОВТ з десантом на броні, вони скинули піхоту та поїхали назад.
"Спільними силами всіх бригад, які є на ділянці, вдалося знищити більш ніж половину техніки. Десант же розосередився в посадках, триває його знищення", - йдеться в повідомленні.
Аналітики вважають, що загалом російська тактика не змінюється.
"Чергові колони в надії на швидку десантну операцію. Знову ми говоримо про важливу роль спостереження за ЛБЗ з дронів та інших БПЛА, які зводять на нуль можливість будь-якого бліцкригу оперативно-тактичного рівня", - додали у DeepState.
- Раніше офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов у етері телеканалу "Еспресо" розповів, що росіяни хочуть захопити Авдіївський терикон і зробити там плацдарм.
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