"Легіон Свободи": росіяни хочуть захопити Авдіївський терикон і зробити плацдарм
Окупанти безрезультативно намагаються оволодіти Авдіївським териконом. Ворог не припиняє штурмових дій, але зазнає значних втрат від ЗСУ
Про це розповів офіцер “Легіону Свободи”, майор МВС Максим Морозов в етері телеканалу "Еспресо".
"На північному напрямку ситуація критична. Ворог не припиняє штурмових дій, атакує, оперативно змінюючи живу піхоту, яка в нього тут гине. Вони безрезультатно намагаються оволодіти Авдіївським териконом, зробити з нього плацдарм для наступу на коксохім, на село Бердичі. Там вони стикаються з залізною дорогою", - повідомив Морозов.
Він розповів про успіхи ЗСУ на цьому напрямку.
"Завдяки ЗСУ ворог утилізується, їхня техніка знищується. Розширення сірої зони, яку окупанти намагаються подати за успіх, насправді не є досягненням якогось результату. Це лише, скажімо, розширення поля бою ", - зазначив майор МВС.
За його словами, через це розширення сірої зони окупанти втрачають величезну кількість живої сили і техніки.
"Вони не можуть там укріпитися. Тому казати про якісь успіхи окупантів не варто. Я завжди намагаюсь максимально оцінювати дії ворога, бо ворога недооцінювати не можна. Можу сказати, що у них надзвичайно великі втрати і успіхів практично немає. Це такі нейтральні результати, які будь яка сторона може видати за свій успіх", - резюмував Морозов.
- Російські війська продовжують перекидати додаткові сили на Авдіївський фронт. Мілблогер РФ заявив, що російські війська знаходяться в складній ситуації через українські безпілотники та високоточну зброю, які роблять їх бронетехніку вразливою.
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25 жовтня Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони
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