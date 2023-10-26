"Легіон Свободи": росіяни хочуть захопити Авдіївський терикон і зробити плацдарм

Про це розповів офіцер “Легіону Свободи”, майор МВС Максим Морозов в етері телеканалу "Еспресо".

"На північному напрямку ситуація критична. Ворог не припиняє штурмових дій, атакує, оперативно змінюючи живу піхоту, яка в нього тут гине. Вони безрезультатно намагаються оволодіти Авдіївським териконом, зробити з нього плацдарм для наступу на коксохім, на село Бердичі. Там вони стикаються з залізною дорогою", - повідомив Морозов.

Він розповів про успіхи ЗСУ на цьому напрямку.

"Завдяки ЗСУ ворог утилізується, їхня техніка знищується. Розширення сірої зони, яку окупанти намагаються подати за успіх, насправді не є досягненням якогось результату. Це лише, скажімо, розширення поля бою ", - зазначив майор МВС.

За його словами, через це розширення сірої зони окупанти втрачають величезну кількість живої сили і техніки.

"Вони не можуть там укріпитися. Тому казати про якісь успіхи окупантів не варто. Я завжди намагаюсь максимально оцінювати дії ворога, бо ворога недооцінювати не можна. Можу сказати, що у них надзвичайно великі втрати і успіхів практично немає. Це такі нейтральні результати, які будь яка сторона може видати за свій успіх", - резюмував Морозов.