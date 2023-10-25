Після встановлення прапорців на териконі окупанти були ліквідовані ЗСУ: офіцер про ситуацію навколо Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останню добу ситуація навколо Авдіївки не змінилася. Вчора окупанти залізли на терикон, але усі були там ліквідовані. А їхні прапорці знищені нашим FPV-дроном", - підкреслив Цехоцький.

За словами офіцера, ворог не припиняє намірів штурмувати Авдіївку.

"Окупанти використовують FPV-дрони, дрони-камікадзе. Відбуваються артилерійські дуелі, але активних дій ворог поки не проводить. Наміри щодо Авдіївки з боку загарбників ми розуміємо, і робимо все, щоб цього не трапилось", - наголосив Цехоцький.

Російські війська продовжують перекидати додаткові сили на Авдіївський фронт. Мілблогер РФ заявив, що російські війська знаходяться в складній ситуації через українські безпілотники та високоточну зброю, які роблять їх бронетехніку вразливою.

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.









