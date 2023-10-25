Після встановлення прапорців на териконі окупанти були ліквідовані ЗСУ: офіцер про ситуацію навколо Авдіївки
Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За останню добу ситуація навколо Авдіївки не змінилася. Вчора окупанти залізли на терикон, але усі були там ліквідовані. А їхні прапорці знищені нашим FPV-дроном", - підкреслив Цехоцький.
За словами офіцера, ворог не припиняє намірів штурмувати Авдіївку.
"Окупанти використовують FPV-дрони, дрони-камікадзе. Відбуваються артилерійські дуелі, але активних дій ворог поки не проводить. Наміри щодо Авдіївки з боку загарбників ми розуміємо, і робимо все, щоб цього не трапилось", - наголосив Цехоцький.
- Російські війська продовжують перекидати додаткові сили на Авдіївський фронт. Мілблогер РФ заявив, що російські війська знаходяться в складній ситуації через українські безпілотники та високоточну зброю, які роблять їх бронетехніку вразливою.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.
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