Для компенсації втрат особового складу РФ перекидає війська на Авдіївський напрямок, - ISW

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська перекидають додаткові сили на Авдіївський фронт, незважаючи на постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня.

Кілька російських мілблогерів заявили, що 22 жовтня на авдіївському напрямку на фронті не відбулося значних змін. Ймовірно, російські війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат.

Відомий російський мілблогер стверджує, що українські сили "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі.

Інший мілблогер заявив, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного (4 км на південь від Авдіївки) не відповідають дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські сили нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Пов'язаний з Кремлем мілблогер обговорив труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку станом на 22 жовтня.

Мілблогер стверджував, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків. Він зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя роблять бронетехніку все більш вразливою і ускладнюють наземні атаки.

Також блогер зазначив, що російські війська стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

Українські джерела повідомили, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій, незважаючи на значні втрати.

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для заміни втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків, сформованих з мобілізованих, на Авдіївський напрямок, що свідчить про те, що Росія, ймовірно, не планує відмовлятися від операцій на цьому напрямі.

Машовець зазначив, що російські військові також перекинули частини 57-го мотострілецького полку (6-а мотострілецька дивізія, 3-й армійський корпус, Західний військовий округ) в район Спартак - Яколівка - Мінеральне - Каштанове (4 км на південь - 5 км на південний схід від Авдіївки).