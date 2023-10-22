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ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного, – ISW

22 жовтня, 2023 неділя
07:40
Війна з Росією ЗСУ

Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські захисники відкинули росіян із західної околиці Роботиного Запорізької області, що за 10 км на південь від Оріхова

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

21 жовтня українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська відкинули російські війська із західної околиці Роботиного. Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані та Роботине-Новопрокопівка.

Машовець також заявив, що частини російського 247-го повітряно-десантного полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Російське міноборони заявило, що російські війська відбили три українські атаки поблизу Вербового (10 км на схід від Роботиного). Інший відомий російський мілблогер стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка (до 2 км на південь від Роботиного) за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.

Також 21 жовтня Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 метрів у сусідній лісовій зоні. Оглядач додав, що частини російського 108-го полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) наступали в районі Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова) у бік Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова). 

Російські джерела стверджували, що бої тривають уздовж лінії Роботине - Копані, що до 5 км на північний захід від Роботиного. Машовець припустив, що російський 104-й полк ВДВ може бути надто деградованим, щоб перешкодити просуванню українців у бік Новопрокопівки.

  • Як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом ще однієї доби війни Сили оборони відбили більше ніж 60 ворожих атак на фронті, зокрема всі на Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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