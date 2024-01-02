Сьогоднішня атака близька до максимуму російських можливостей, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз ворог провів другу масовану атаку, попередня потужна атака була 29 грудня. Але, на мою думку, сьогоднішня атака за інтенсивністю не буде поступатися тій, що відбулася 29-го. Бо сьогоднішня атака почалася близько о 22:00 1 січня, коли були запущені "шахеди", які, долетівши до території України, розподілилися по областях. Потім, коли збивалися останні "шахеди", у цей час відбулися пуски крилатих ракет, здається, з 16 бомбардувальників Ту-95. Ці крилаті ракети розподілилися на дві групи. А коли ракети близько 7:00 ранку долетіли до наших областей, ворог запустив першу партію "кинджалів". А коли збивалися Х-101, були пуски другої серії "кинджалів", - прокоментував військовий експерт.

За його словами щодо "кинджалів", то можемо говорити, що був рекорд щодо пусків "кинджалів" в одній атаці, тому що загалом було використано 11 або 12 літаків з цими ракетами. Ймовірно, близько 10 пусків "кинджалів" було, поки що остаточних підсумків не публікували.

"Розуміємо, що ворог цілком свідомо забезпечує такий короткий проміжок часу між потужною атакою 29 грудня і 2 січня, аби максимально використати варіації для забезпечення перенавантаження нашої ППО різними цілями. Сьогоднішня атака близька до максимуму російських можливостей, тому що, коли ми говоримо про кількість "кинджалів", літаків Ту-95, то фактично це з точку зору до пускових – близько до максимуму. На мою думку, ворог ставив перед собою низку цілей та завдань, і частина цих ударів була скерована на знищення систем ППО. А з іншого боку масове використання ракет Х-101 - спроба завдати ударів по критичних, енергетичних та військово-промислових об'єктах, а ці ракети противнику дорого коштують. Думаю, що ця атака є логічним продовженням попередньої атаки з використанням Х-101, бо час на зміну програмного завдання був надзвичайно коротким, і ворог намагався знову завдати удари по тих цілях, які планував знищити минулого разу", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що особливість російських крилатих ракет полягає у тому, що вони не можуть перенацілюватися у повітрі. Програмування Х-101 займає від 4-х днів до 2-х тижнів. На його думку, ракетні атаки 29 грудня і 2 січня – елементи одного планового комбінованого удару противника. Якщо росіяни захочуть вийти в нуль по запасах Х-101, то теоретично на один комбінований удар з використанням Х-101 у них запас є, а потім їм знову доведеться накопичувати протягом декількох місяців.