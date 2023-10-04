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Як приготувати соковиті котлети в духовці

4 жовтня, 2023 середа
15:30
рецепти рецепт котлет в духовці

Рецепт запечених у духовці котлет смачний, дуже простий і вдається всім

Соковиті котлети в духовці

Інгредієнти для соковитих котлет в духовці:

  • фарш (500 г свинини й 500 г яловичини) - один кілограм
  • панірувальні сухарі - 200 г
  • вода кімнатної температури - 280 г
  • одна середня цибулина
  • сіль - одна чайна ложка
  • перець (за смаком)
  • два  яйця
  • десять столових ложок молока
рецепт котлет в духовці

Покроковий рецепт приготування котлет в духовці:

  • заливаємо панірувальні сухарі водою
  • перемішуємо 
  • залиште постояти, поки не вберуть воду
  • додаємо фарш
  • додаємо сиру мелену цибулю, сіль та перець, яйця, молоко
  • все перемішуємо дуже ретельно
  • застеляємо деко пекарським папером 
  • змащуємо його олією
  • мокрими руками формуємо котлетки 
  • викладаємо їх на деко
  • запікаємо 45 хвилин при температурі 200° С (через 25 хвилин від початку процесу перевертаємо котлети на інший бік)
  • якщо котлети підрум’янились та ще сирі, накриваємо їх фольгою та продовжуємо готувати .

Смачного!



 
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