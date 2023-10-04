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Як приготувати соковиті котлети в духовці
Рецепт запечених у духовці котлет смачний, дуже простий і вдається всім
Соковиті котлети в духовці
Інгредієнти для соковитих котлет в духовці:
- фарш (500 г свинини й 500 г яловичини) - один кілограм
- панірувальні сухарі - 200 г
- вода кімнатної температури - 280 г
- одна середня цибулина
- сіль - одна чайна ложка
- перець (за смаком)
- два яйця
- десять столових ложок молока
Покроковий рецепт приготування котлет в духовці:
- заливаємо панірувальні сухарі водою
- перемішуємо
- залиште постояти, поки не вберуть воду
- додаємо фарш
- додаємо сиру мелену цибулю, сіль та перець, яйця, молоко
- все перемішуємо дуже ретельно
- застеляємо деко пекарським папером
- змащуємо його олією
- мокрими руками формуємо котлетки
- викладаємо їх на деко
- запікаємо 45 хвилин при температурі 200° С (через 25 хвилин від початку процесу перевертаємо котлети на інший бік)
- якщо котлети підрум’янились та ще сирі, накриваємо їх фольгою та продовжуємо готувати .
Смачного!
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