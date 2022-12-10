Солдатські бунти росіян ми ще побачимо, - представник ГУР Юсов
В російській армії є велика кількість відмовників і їх репресують - вони сидять "на підвалах", часом справа доходить до розстрілів
Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі Еспресо.
"Є велика кількість відмовників, цілі групи - вони сидять на російських підвалах, в тому числі на окупованих територіях. Їх часом репресують, іноді просто розстрілюють. "Голосування ногами" в армії є і це носить непоодинокий характер. Але в російській армії немає суб'єктності чи самоповаги. Це не нова ситуація - подібні речі траплялись і в часи Першої світової війни. Я думаю, що солдатські бунти ми в рашистів ще побачимо", - заявив він.
- Генштаб ЗСУ 11 жовтня повідомив, що в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе