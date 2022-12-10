Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі Еспресо.

"Є велика кількість відмовників, цілі групи - вони сидять на російських підвалах, в тому числі на окупованих територіях. Їх часом репресують, іноді просто розстрілюють. "Голосування ногами" в армії є і це носить непоодинокий характер. Але в російській армії немає суб'єктності чи самоповаги. Це не нова ситуація - подібні речі траплялись і в часи Першої світової війни. Я думаю, що солдатські бунти ми в рашистів ще побачимо", - заявив він.

Генштаб ЗСУ 11 жовтня повідомив, що в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих.