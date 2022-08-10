Солідарність поляків з українцями за час війни - це початок нової історії відносин, - посол Зварич
Солідарність Польщі і України під час війни стане фундаментом для співпраці і партнерства між країнами
Про це у інтерв'ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.
"Ця війна дуже чітко провела межу між тим, хто на стороні добра і тим, хто на стороні зла. Вона показала, хто насправді є нашими друзями, хто вдає з себе друга, а насправді, хоча здобути собі певні дивіденди, а хто є відверто неприхильний Україні", - сказав він.
Зварич висловив радість, що Польща швидко і ефективно відреагувала на початок повномасштабної війни в Україні.
"Суспільство, звичайні польські громадяни, які відкрили свої серця і свої домівки для громадян України, які були вимушені їхати люди через російську агресію. Ця велика солідарність польського народу з українським - це вже початок нової історії наших відносин. Це фундамент, на якому ми будемо далі вибудовувати нашу співпрацю, наше партнерство. В цьому полягатиме моє завдання, щоб цей великий дух солідарності, який зараз притаманний в умовах війни польському народу, це зближення між українцями і поляками, щоб все це перетворити в конкретні проєкти співпраці, які назавжди, пов'яжуть два наших народи і держави у об'єднаній європейській родині", - підсумував посол.
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