English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Солідарність з українськими залізничниками: у Японії курсує потяг в синьо-жовтих кольорах

Солідарність з українськими залізничниками: у Японії курсує потяг в синьо-жовтих кольорах

3 вересня, 2022 субота
02:13
Новини Японські залізничники підтримали українських колег

Японською залізницею курсує поїзд із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників

Про це повідомляє залізничний журнал Railway Supply з посиланням на інформацію у Twitter.

Як пояснили в компанії, вона прагне підтримати Укрзалізницю та її співробітників, які за умов російського військового вторгнення ризикують життям при перевезеннях біженців у безпечні райони та транспортують гуманітарні вантажі.

"Японська залізниця зробила це на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей із гарячих точок, ризикуючи власним життям", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, покататися такими вагонами можна в місті Такамацу.

Takamatsu-Kotohira Electric Railroad є оператором трьох залізничних ліній в Кагава на острові Сікоку.

  • На початку серпня уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні, який включатиме фургони і безпілотники
  • У середині серпня на фоні загрози КНДР, США, Південна Корея та Японія провели протиракетні навчання у Тихому океані

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
2 вересня, 2022 п'ятниця
Франція в ООН заявила, що Україна навряд поверне собі окуповані території
МАГАТЕ Рафаель Гроссі
1 вересня, 2022 четвер
"Це був цирк": співробітник ЗАЕС розповів, що окупанти водили місію МАГАТЕ лише своїм маршрутом по станції
Михайло Булгаков
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
2 вересня, 2022 п'ятниця
Українофоб, донощик, дезертир. Що не так з "киянином" Булгаковим?
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.28
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
3 вересня
03:01
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Астана замість Нур-Султан. Столиці Казахстану планують повернути стару назву
02:37
Урсула фон дер Ляєн
За прикладом нафти: очільниця Єврокомісії закликала обмежити ціну на російський газ
01:49
Тайвань літак
Держдеп США погодив продаж зброї Тайваню на понад $1 млрд
01:25
Туреччина
Туреччина готова забезпечити країни Балкан газом цієї зими замість Росії
01:01
нафта ембарго санкції
Країни G7 домовились запровадити граничну ціну для російської нафти. Заява
00:40
Віталій Захарченко
Жандарм Януковича. Кабмін хоче конфіскувати майно ексочільника МВС Захарченка
00:38
олігархи
Мін’юст отримав повноваження перевіряти "ділову репутацію" покупців ЗМІ
00:22
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ відзвітує в ООН про місію на Запорізькій АЕС у вівторок, 6 вересня
00:19
Ярослава Магучіх
Найкращий результат сезону. Легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
00:07
Денис Шмигаль
Російському суспільству потрібен холодний душ. Шмигаль наполягає на візових заборонах для громадян РФ
2022, п'ятниця
2 вересня
23:56
На Сумщині внаслідок російського обстрілу загорівся ліс, вогонь перекинувся на територію РФ
23:49
Латвія вже передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
"Росія може засмутитись?" Президент і міністр оборони Латвії закликають передати Україні літаки і танки
23:31
Газпром
Газпром бреше про несправність Північного потоку, - Єврокомісія
23:26
Володимир Кличко
Вам не потрібно бути українцем, щоб підтримувати нас, - Кличко звернувся до іноземців
23:07
путін, шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 вересня
22:55
російська армія
Учасників "спецоперації" в Україні Росія купує роздачею землі у Криму та під Москвою
22:39
Джо Байден
Ще $13,7 млрд. Байден просить конгрес США дати додаткові кошти Україні
22:21
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Ухвалені певні рішення": Зеленський відзвітував про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
22:19
Оновлено
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Я ніколи не відправлю людину туди, куди сам спершу не поїду, - очільник МАГАТЕ про місію на ЗАЕС
22:14
Twitter, флешмоб
Вірусний флешмоб у Twitter. Долучилися навіть Байден, Зеленський, Джонсон
22:10
Зеленський
Зеленський закликав ЄС обмежити ціну на російський газ
21:55
війна діти
МВС назвало цифри вбитих і поранених росіянами цивільних українців
21:34
путін путлер
"Ганьба для Путіна та Росії": юристка Загребельська пояснила, що означатиме для РФ програш у війні
21:12
путлер шойгу
Між "паркетними генералами" Кремля спалахнула війна за статус нового путінського фаворита, - РНБО
21:09
Ексклюзив
окупанти
Росіяни послаблюють свої позиції на Донбасі, перекидаючи війська на Південь України, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
20:59
Аналітика
Сергій Згурець
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині може тривати декілька місяців. Колонка Сергія Згурця
20:58
Керченський міст перекривали, щоб вивезти награбоване і родини окупантів, - Наталія Гуменюк
20:57
Олександр Усик
Хочеться побоксувати на "Олімпійському", а потім зав'язувати, - Усик заговорив про завершення кар'єри
20:43
Олаф Шольц
Партія миру. Соратники Шольца зі СДПН вимагають "мирних ініціатив" у війні з Росією, - Der Spiegel
20:39
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:30
пожежа
На Дніпропетровщині через обстріли сталась пожежа. Вигоріло 4 гектари лісу
20:28
Північний потік газ
Через несправність. Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік"
20:18
Олександр Ткаченко
Музей тут точно не винен. Міністр Ткаченко проти закриття музею Булгакова у Києві
20:09
росія хакер
"Необхідне IT-ембарго, агресор повинен потрапити до кам'яного віку": у Держспецзв'язку заявили, що РФ роками зрощувала кібертероризм
19:48
УПЛ: "Шахтар" у меншості переміг "Рух". Результати і розклад усіх матчів 3-го туру
19:39
мародер
Рота росіян, яка втекла з Херсону у Крим, вивезла вкрадене майно в 5 тентованих вантажівках
19:31
кадирівці
Кадирівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута
19:02
зерно порт
Суд заарештував 6 суден, які вивозили з Криму викрадене окупантами українське зерно
19:01
Лукашенко
У Бресті виявлено дислокацію безпілотників, які призначені для розвідки в Україні
18:59
путін путлер
Путін може готувати нові сили для наступу в Україні восени та взимку, – ISW
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV