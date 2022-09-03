Солідарність з українськими залізничниками: у Японії курсує потяг в синьо-жовтих кольорах
Японською залізницею курсує поїзд із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників
Про це повідомляє залізничний журнал Railway Supply з посиланням на інформацію у Twitter.
Як пояснили в компанії, вона прагне підтримати Укрзалізницю та її співробітників, які за умов російського військового вторгнення ризикують життям при перевезеннях біженців у безпечні райони та транспортують гуманітарні вантажі.
"Японська залізниця зробила це на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей із гарячих точок, ризикуючи власним життям", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, покататися такими вагонами можна в місті Такамацу.
Takamatsu-Kotohira Electric Railroad є оператором трьох залізничних ліній в Кагава на острові Сікоку.
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