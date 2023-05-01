Соліст U2 Боно намалював портрет Зеленського для обкладинки журналу The Atlantic

Про це йдеться у twitter видання.

"Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу (редактору - прим. ред), що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad", - йдеться у повідомленні.

Сам редактор Голдберг зазначив, що співак "стурбований питаннями свободи та гідності".

The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue — The Atlantic (@TheAtlantic) May 1, 2023