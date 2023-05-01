Соліст U2 Боно намалював портрет Зеленського для обкладинки журналу The Atlantic
Соліст ірландського рок-гурту U2 Боно намалював портрет президента України Володимира Зеленського для червневої обкладинки журналу The Atlantic
Про це йдеться у twitter видання.
"Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу (редактору - прим. ред), що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad", - йдеться у повідомленні.
Сам редактор Голдберг зазначив, що співак "стурбований питаннями свободи та гідності".
- 8 травня музиканти легендарного ірландського гурту U2 Бон та Едж дали імпровізований концерт на столичній станції метро "Хрещатик".
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