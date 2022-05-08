Лідери культового гурту U2 Боно та Едж виступили на станції метро "Хрещатик" у Києві
Музиканти легендарного ірландського гурту U2 Бон та Едж дали імпровізований концерт на столичній станції метро "Хрещатик"
Відео виступу оприлюднюють користувачі соцмереж.
Про візит ірландських рокерів до Києва нічого не повідомлялося.
Під час виступу на "Хрещатику" до ірландців приєднався фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
- 18 березня Боно назвав Володимира Путіна психом, а президента України Володимира Зеленського порівняв зі святим Патріком.
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