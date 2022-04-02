Солістка українського гурту Go_A виконає пісню Леннона перед футбольним матчем "Ювентус" - "Інтер" в Італії

Про це повідомляє офіційний сайт Серії A.

За словами президент італійської ліги Лоренцо Казіні, Катерина Павленко виступить перед матчем разом з італійською співачкою Гаєю.

"Я обрав пісню Imagine за універсальний текст, це гімн надії. Ми сподіваємось, цей заклик до миру дійде до кожного у світі та нагадає про фундаментальні засади спорту. Хочу подякувати Гайї та Катерині за прийняте запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і сподіваюсь, що вона зможе залишитись в Італії на певний час", – сказав Казіні.

Матч "Ювентус" - "Інтер" відбудеться 3 квітня та почнеться о 21:45 за київським часом.

30 березня у британському Бірмінґемі під час концерту на підтримку України музиканти зібрали $16 млн.

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