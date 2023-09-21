Сонячна погода із сильними поривами вітру: прогноз на 22 вересня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

22 вересня в Україні триватиме переважно сонячна погода, без опадів.

Мінлива погода очікується на заході країни

Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. А в Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі на Закарпатті до +18 °C, а вдень +23...+25 °C.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Тепло та хмарно - на решті територій

На півночі, півдні, сході та центрі опадів не прогнозується.

Уночі температура повітря сягатиме +10...+15 °C, на узбережжі морів до +18 °C. А протягом дня п'ятниці очікується +23...+27 °C.

Південно-східний вітер може досягати завтра сильних поривів.

Хмарно буде у столиці

У Києві 22 вересня мінлива хмарність, опадів не буде.

Температура повітря впродовж дня підніметься до +25...+27 °C, а вночі опуститься до вночі +10...+15 °C.

Південно-східний вітер очікується помірним, часом сильним, 5-10 м/с.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 22-24 вересня.