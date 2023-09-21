Сонячна погода із сильними поривами вітру: прогноз на 22 вересня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 22 вересня, по всій території України прогнозують переважно сонячну погоду, також можливий сильний вітер
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
22 вересня в Україні триватиме переважно сонячна погода, без опадів.
Мінлива погода очікується на заході країни
Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. А в Карпатах вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі на Закарпатті до +18 °C, а вдень +23...+25 °C.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Тепло та хмарно - на решті територій
На півночі, півдні, сході та центрі опадів не прогнозується.
Уночі температура повітря сягатиме +10...+15 °C, на узбережжі морів до +18 °C. А протягом дня п'ятниці очікується +23...+27 °C.
Південно-східний вітер може досягати завтра сильних поривів.
Хмарно буде у столиці
У Києві 22 вересня мінлива хмарність, опадів не буде.
Температура повітря впродовж дня підніметься до +25...+27 °C, а вночі опуститься до вночі +10...+15 °C.
Південно-східний вітер очікується помірним, часом сильним, 5-10 м/с.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 22-24 вересня.
- Також синоптик розповідала після невеликих дощів найближчими днями в Україні ще триватиме бабине літо: до кінця тижня по всій території очікується суха, сонячна та тепла погода.
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