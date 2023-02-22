Сонячно, без опадів і сильного вітру: прогноз погоди в Україні на 23 лютого від Наталки Діденко
23 лютого синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні суху, сонячну погоду, без опадів і сильного вітру
Про це інформує Наталка Діденко.
Дві найближчі ночі будуть найхолоднішими в Україні.
Температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до -10...-15 градусів, у більшості областей до -4...-11 градусів, на заході та півдні до -1...-5 градусів.
Завтра вдень в Україні очікується суха, часто сонячна погода, лише на півдні Криму можливі невеликі опади.
Сильного вітру не буде.
Протягом дня температура повітря становитиме на заході України +2...+8 градусів, на сході -4...-8 градусів, на решті території від 3 морозу до 2 градусів тепла.
У Києві у четвер буде сухо, переважно сонячно й холодно.
Вночі -5...-7, вдень -1...-3 градуси.
Наступна ніч у столиці також ще очікується морозною.
З 25 лютого потепліє, можливо навіть до +8...+10 градусів.
Початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.
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