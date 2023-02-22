Про це інформує Наталка Діденко.

Дві найближчі ночі будуть найхолоднішими в Україні.

Температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до -10...-15 градусів, у більшості областей до -4...-11 градусів, на заході та півдні до -1...-5 градусів.

Завтра вдень в Україні очікується суха, часто сонячна погода, лише на півдні Криму можливі невеликі опади.

Сильного вітру не буде.

Протягом дня температура повітря становитиме на заході України +2...+8 градусів, на сході -4...-8 градусів, на решті території від 3 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві у четвер буде сухо, переважно сонячно й холодно.

Вночі -5...-7, вдень -1...-3 градуси.

Наступна ніч у столиці також ще очікується морозною.

З 25 лютого потепліє, можливо навіть до +8...+10 градусів.

Початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.