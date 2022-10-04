Про це в телеграмі написала синоптик Наталка Діденко.

Завтра, 5-го жовтня, в Україні суттєвих опадів не очікується, лише на Харківщині та Сумщині покапають залишки атмосферного фронту.

Надалі повсюди в Україні переважатиме суха погода.

Температура повітря підвищиться і становитиме найближчими днями +14 - +21 градус.

У середу свіжіше буде на північному сході - Чернігівщині, Сумщині та Харківщині, +9 - +12 градусів.



У Києві від завтра, дощі припиняться і температура підніметься. Суха погода триватиме в столиці аж до наступної середи.

Температура повітря в Києві 5-го жовтня очікується +12 - +14 градусів. Надалі потепліє до +15 - +19.

Наталка Діденко наголосила, що попереду йде бабине літо.

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