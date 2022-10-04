Сонячно та по-осінньому тепло: синоптик Наталка Діденко про погоду 5 жовтня
В Україну насувається антициклон Timeo. На заміну дощам очікується тепла, сонячна погода з підвищенням температури повітря та ранковими туманами
Про це в телеграмі написала синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 5-го жовтня, в Україні суттєвих опадів не очікується, лише на Харківщині та Сумщині покапають залишки атмосферного фронту.
Надалі повсюди в Україні переважатиме суха погода.
Температура повітря підвищиться і становитиме найближчими днями +14 - +21 градус.
У середу свіжіше буде на північному сході - Чернігівщині, Сумщині та Харківщині, +9 - +12 градусів.
У Києві від завтра, дощі припиняться і температура підніметься. Суха погода триватиме в столиці аж до наступної середи.
Температура повітря в Києві 5-го жовтня очікується +12 - +14 градусів. Надалі потепліє до +15 - +19.
Наталка Діденко наголосила, що попереду йде бабине літо.
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