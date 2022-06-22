Соромно слухати, що Росії треба дозволити зберегти обличчя, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував світових політиків за заклики не принижувати Росію
Про це повідомляє Укрінформ.
"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді Росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні впродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії є огидною пропагандою", - сказав Дуда.
Він наголосив, що треба створити такі умови, аби російський диктатор Володимир Путін сам просив про переговори.
"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки і так допомогти Україні, щоб Путін сам просив про розмову", - наголосив Дуда.
У травні із заявою про те, що не можна принижувати Росію та треба дозволити їй зберегти обличчя виступив президент Франції Емманюель Макрон.
- 9 червня Анджей Дуда розкритикував регулярні розмови Олафа Шольца та Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним.
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