Про це повідомляє Укрінформ.

"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді Росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні впродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії є огидною пропагандою", - сказав Дуда.

Він наголосив, що треба створити такі умови, аби російський диктатор Володимир Путін сам просив про переговори.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки і так допомогти Україні, щоб Путін сам просив про розмову", - наголосив Дуда.

У травні із заявою про те, що не можна принижувати Росію та треба дозволити їй зберегти обличчя виступив президент Франції Емманюель Макрон.

9 червня Анджей Дуда розкритикував регулярні розмови Олафа Шольца та Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним.

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