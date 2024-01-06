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Готуємо вдома сосиски в тісті на кефірі в духовці
Процес приготування сосисок в тісті зовсім нескладний, а тісто в результаті виходить дуже м'яким та майже повітряним
Інгредієнти для сосиски в тісті:
Для тіста:
- пшеничне борошно - 500 г
- кефір - 250 мл
- вода - 100 мл
- яйця - 1 шт.
- олія - 60 мл
- сухі дріжджі - 10 г
- цукор - 30 г
- сіль - 5 г
Для начинки:
- Сосиски - 600 г
Для змащування:
яєчні жовтки - 1 шт.
Покрокове приготування сосисок в тісті:
- воду підігрійте до температури 38 °С, вилийте її у велику миску, в якій замішуватимете тісто
- насипте цукор та дріжджі, перемішайте та залишіть на 15 хв.
- в окрему миску влийте теплий кефір (його можна трохи прогріти на водяній бані, але не перестарайтеся, щоб не вийшов сир)
- додайте до кефіру яйце та сіль, перемішайте все віночком
- вилийте суміш кефіру до дріжджової суміші
- перемішайте
- почніть порціями просіювати борошно, вимішуючи тісто після кожного додавання
- наприкінці влийте в тісто олію
- вмішайте її в тісто
- зберіть тісто в кулю, накрийте рушником , приберіть в тепле місце без протягів для підйому, час вистоювання — півтори години
- тісто має зрости вдвічі
- вимніть тісто
- залиште постояти на столі ще 10 хв.
- викладіть тісто на присипану борошном поверхню
- розкачайте його качалкою в прямокутний пласт товщиною 1,5 см
- наріжте пласт на смужки, шириною 2 см
- сосиски очистіть від плівки
- обмотайте кожну сосиску смужкою тіста, намотуючи по спіралі
- покладіть сосиски на деко, застелене папером для випічки
- залишіть між ними місце, бо тісто дріжджове сильно збільшиться в розмірі
- жовток збийте вилкою
- змастіть тісто зверху за допомогою кулінарної кисті
- випікайте сосиски 20 хв. в духовці, попередньо розігрітій до 200°С
- тісто має зарум'янитися зверху
- готові сосиски подавайте до столу в теплому вигляді.
Смачного!
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