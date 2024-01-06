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Готуємо вдома сосиски в тісті на кефірі в духовці

6 січня, 2024 субота
11:00
рецепти сосиска в тісті

Процес приготування сосисок в тісті зовсім нескладний, а тісто в результаті виходить дуже м'яким та майже повітряним

рецепт приготування сосисок в тісті

Інгредієнти для сосиски в тісті:

Для тіста:

  • пшеничне борошно - 500 г
  • кефір - 250 мл
  • вода - 100 мл
  • яйця - 1 шт.
  • олія - 60 мл
  • сухі дріжджі - 10 г
  • цукор - 30 г
  • сіль - 5 г

Для начинки:

  • Сосиски - 600 г

Для змащування:

яєчні жовтки - 1 шт.

Покрокове приготування сосисок в тісті:

  • воду підігрійте до температури  38 °С, вилийте її у велику миску, в якій замішуватимете тісто
  • насипте цукор та дріжджі, перемішайте та залишіть на 15 хв.
  • в окрему миску влийте теплий кефір (його можна трохи прогріти на водяній бані, але не перестарайтеся, щоб не вийшов сир)
  • додайте до кефіру яйце та сіль, перемішайте все віночком
  • вилийте суміш кефіру до дріжджової суміші
  • перемішайте
  • почніть порціями просіювати борошно, вимішуючи тісто після кожного додавання
  • наприкінці влийте в тісто олію
  • вмішайте її в тісто 
  • зберіть тісто в кулю, накрийте рушником , приберіть в тепле місце без протягів для підйому, час вистоювання — півтори години
  • тісто має зрости вдвічі
  • вимніть тісто 
  • залиште постояти на столі ще 10 хв. 
  • викладіть тісто на присипану борошном поверхню 
  • розкачайте його качалкою в прямокутний пласт товщиною 1,5 см
  • наріжте пласт на смужки, шириною 2 см
  • сосиски очистіть від плівки
  • обмотайте кожну сосиску смужкою тіста, намотуючи по спіралі
  • покладіть сосиски на деко, застелене папером для випічки
  • залишіть між ними місце, бо тісто дріжджове сильно збільшиться в розмірі
  • жовток збийте вилкою
  • змастіть тісто зверху за допомогою кулінарної кисті
  • випікайте сосиски 20 хв. в духовці, попередньо розігрітій до 200°С 
  • тісто має зарум'янитися зверху
  • готові сосиски подавайте до столу в теплому вигляді.

Смачного!

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