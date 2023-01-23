Німецька політикиня переконана, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні звільнити всі її території, тому важливо ухвалити рішення про постачання танків Leopard, “єдиної техніки, яка може це забезпечити”.

“Я думаю, ми всі знаємо, що перебуваємо в критичній точці. Не час шукати виправдання, чому певна зброя не може бути доставлена і чому Україна не може бути забезпечена тією чи іншою технологією. Це важливий період, коли всі розуміють, що поставлено на карту. І, звичайно, від Німеччини залежить постачання танків Leopard, які є критично важливими для потенційної перемоги України. І я думаю, що люди в Берліні, наш уряд і канцлер точно знають, що поставлено на карту”, ​​– сказала вона.

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон вважає, що союзники, зокрема США, мають посилити тиск на Берлін щодо постачання Україні танків Leopard.

“На жаль, ми також повинні сказати, що ані польський, ані фінський, ані іспанський, ані будь-який інший уряд не надіслав письмового запиту до німецького. Ми не маємо навіть на що відповісти. Ось чому це так важливо”, – підсумувала фон Крамон.