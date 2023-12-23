SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink
У суботу, 23 грудня, о 07:33 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 23 інтернет-супутники Starlink компанії SpaceX
Про це повідомляє Space.com.
За даними опису місії SpaceX, це був 19-й запуск для цієї конкретної першої ступені Falcon 9, що встановило нову позначку багаторазового використання для компанії.
Перший ступінь ракети SpaceX Falcon 9 здійснив рекордну 19-ту посадку, приземлившись через 8,5 хвилини після старту на безпілотний корабель Just Read the Instructions, що перебуває в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Тим часом розгінний блок Falcon 9 продовжував виводити 23 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту. Космічні апарати повинні були бути розгорнуті там приблизно через 65,5 хвилини після зльоту.
Наразі SpaceX запустила понад 90 орбітальних місій у 2023 році. Більшість з них були присвячені розбудові мегасузір'я широкосмугового зв'язку Starlink, яке наразі складається з майже 5200 супутників.
- Минулого місяця, 22 листопада, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 23 супутників системи Starlink.
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