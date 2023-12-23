SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink

Про це повідомляє Space.com.

За даними опису місії SpaceX, це був 19-й запуск для цієї конкретної першої ступені Falcon 9, що встановило нову позначку багаторазового використання для компанії.

Перший ступінь ракети SpaceX Falcon 9 здійснив рекордну 19-ту посадку, приземлившись через 8,5 хвилини після старту на безпілотний корабель Just Read the Instructions, що перебуває в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Тим часом розгінний блок Falcon 9 продовжував виводити 23 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту. Космічні апарати повинні були бути розгорнуті там приблизно через 65,5 хвилини після зльоту.

Наразі SpaceX запустила понад 90 орбітальних місій у 2023 році. Більшість з них були присвячені розбудові мегасузір'я широкосмугового зв'язку Starlink, яке наразі складається з майже 5200 супутників.