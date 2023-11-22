SpaceX запустила в космос 23 супутники Starlink

Про це компанія повідомила у соцмережі Х.

"Підтверджено розгортання 23 Starlink-супутників", - йдеться у повідомленні.

Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками Starlink на борту був здійснений о 09:47 за київським часом із космодрому у Флориді, США.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після запуску на безпілотний корабель "A Shortfall of Gravitas".