SpaceX запустила в космос 23 супутники Starlink
У середу, 22 листопада, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 23 супутників системи Starlink
Про це компанія повідомила у соцмережі Х.
"Підтверджено розгортання 23 Starlink-супутників", - йдеться у повідомленні.
Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками Starlink на борту був здійснений о 09:47 за київським часом із космодрому у Флориді, США.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після запуску на безпілотний корабель "A Shortfall of Gravitas".
- SpaceX планувала запустити найпотужнішу ракету в історії Starship 18 листопада. Проте, спроба запуску ракети Starship завершилась невдачею. Starship пролетіла набагато далі, ніж під час першої спроби у квітні, але зрештою політ закінчився ще одним вибухом.
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