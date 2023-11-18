Друга спроба запуску ракети Starship завершилась невдачею
Система Starship пролетіла набагато далі, ніж під час першої спроби у квітні, але зрештою політ закінчився ще одним вибухом
Про це повідомляє CNN.
Ракета і космічний корабель успішно відірвалися від стартового майданчика, а надважка ракета-носій запалила всі 33 двигуни. Під час останньої спроби кілька двигунів передчасно відключилися.
Потім ракета-носій Super Heavy і космічний корабель Starship успішно розділилися, коли Starship запалив свої двигуни та відштовхнувся. Цей процес призвів до руйнування надважкої ракети-носія, яка вибухнула вогняною кулею над Мексиканською затокою. Але космічний корабель Starship зміг ненадовго продовжити свою подорож.
Ракета пролетіла набагато далі за своїм профілем польоту, ніж під час першої спроби польоту у квітні, коли Starship почав перекидатися з хвоста на голову приблизно через чотири хвилини після зльоту. Під час того випробування Starship навіть не відокремився від надважкої ракети-носія.
Невдовзі SpaceX втратила зв'язок з ракетою Starship. Корабель нового покоління Ілона Маска досягнув космосу, але, як передбачається, вийшов з ладу за кілька хвилин після вибуху, повідомляє The Guardian.
Через 9 хвилин після запуску SpaceX дала зрозуміти, що втратила відеосигнал зі Starship.
Однак SpaceX не змогла відновити сигнал з апарату. Через 11 з половиною хвилин польоту компанія підтвердила, що втратила дані. Це означало, що Starship летить не за планом.
Компанія підтвердила у своєму прямому ефірі, що була змушена запустити функцію самознищення Starship.
Starship самознищився над Атлантикою. Про це інформує ВВС.
Оскільки в кінцевому підсумку швидкість цього апарату - на висоті близько 140 км над Землею - пронесла б його над Африкою. Але якби щось пішло не так, то комп'ютер знищив би апарат при першій же можливості, і уламки впали б не над Атлантичним океаном, а над Африкою.
Керівник НАСА Білл Нельсон на платформі Х привітав команду SpaceX, "яка досягла прогресу під час сьогоднішнього льотного випробування".
"Космічний політ - це смілива пригода, що вимагає духу перемоги та сміливих інновацій. Сьогоднішнє випробування - це можливість вчитися, а потім знову літати", - зазначив він.
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Найпотужніша ракета-носій, яку коли-небудь будували, мала стартувати в п'ятницю, але генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія зачекає до суботи, щоб мати час для заміни невеликої частини ракети.
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