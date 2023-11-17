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Головна Наука SpaceX запустить найпотужнішу ракету в історії Starship 18 листопада

SpaceX запустить найпотужнішу ракету в історії Starship 18 листопада

17 листопада, 2023 п'ятниця
16:25
Наука SpaceX

Найпотужніша ракета-носій, яку коли-небудь будували, мала стартувати в п'ятницю, але генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія зачекає до суботи, щоб мати час для заміни невеликої частини ракети

Про це повідомляє CNN.

Компанія націлена на 20-хвилинне вікно запуску, яке відкриється в суботу о 7 ранку за центральним часом.

Маск розповів, що причиною затримки стала необхідність заміни механічного компонента, який забезпечує рух на одному з решітчастих ребер ракети. Решітчасті ребра - це металеві сітчасті квадрати, які вистилають верхню частину надважкої ракети-носія Starship, і використовуються для орієнтації ракети, коли вона прямує на посадку після польоту.

Космічний корабель Starship, встановлений на надважкій ракеті-носії, має відігравати ключову роль у місії NASA Artemis III на Місяць, яка наразі запланована на 2025 рік. 

Зокрема, від успіху Starship залежать надії компанії на освоєння Місяця і Марса людиною.

Гігантська ракета заввишки 121 метр складається з двох частин: верхнього космічного корабля Starship, і нижнього прискорювача першого ступеня Super Heavy, що дає початковий імпульс потужності при старті.

Якщо все піде за планом, Super Heavy запалить до 33 своїх масивних двигунів і підніме капсулу Starship над Мексиканською затокою. Після того як паливо буде витрачено, Super Heavy відокремиться від космічного корабля Starship і впаде назад у напрямку океану.

Після цього Starship запустить власні двигуни і спробує розігнатися до швидкості, достатньої для виходу на навколоземну орбіту, що зазвичай вимагає від космічних кораблів швидкості близько 8 кілометрів на секунду.

Загалом місія, ймовірно, триватиме близько півтори години.

SpaceX позиціонує Starship як ракету, яка виконає основну мету компанії: вперше доставити людей на Марс і прокласти шлях до постійного марсіанського поселення.

SpaceX заявила, що її підхід до розробки ракет орієнтований на швидкість. Компанія використовує інженерний метод під назвою "швидкий розвиток по спіралі". По суті, він зводиться до бажання швидко будувати прототипи і охоче підривати їх в ім'я того, щоб навчитися будувати кращі - швидше, ніж якби компанія покладалася виключно на наземні випробування і симуляції.

SpaceX також змінює метод, яким Starship буде відриватися від надважкої ракети-носія під час польоту, вирішивши використовувати власні двигуни Starship для відштовхування, а не окрему механічну систему.

  • Американське космічне агентство NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA влітку 2024 року планують вивести на орбіту перший у світі дерев'яний супутник для зменшення кількості сміття у космосі.

Світ
космос
Ілон Маск
США
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