Для зменшення кількості сміття у космосі: США та Японія планують вивести на орбіту перший у світі деревʼяний супутник
Американське космічне агентство NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA влітку 2024 року планують вивести на орбіту перший у світі дерев'яний супутник
Про це інформує Space.
Вказано, що супутник LignoSat розміром з кавову чашку буде виготовлений з магнолії.
Для того, аби обрати деревину, вчені відправили на МКС зразки магнолії, вишні та берези. Вони зберігалися у модулі, який перебував у відкритому космосі.
"Три зразки деревини були протестовані та не показали жодних деформацій після перебування в космосі. Попри екстремальні умови космічного простору, що включають значні перепади температури, вплив інтенсивних космічних променів і небезпечних сонячних частинок протягом 10 місяців, випробування підтвердили відсутність розкладання або деформацій, таких як розтріскування, викривлення, відшарування або пошкодження поверхні", - йдеться у заяві вчених.
Вони зупинилися на магнолії, оскільки цей матеріал виявився найбільш зручним під час виготовлення супутника.
Як розповідають вчені, деревину, як матеріал для супутника, обрали, тому що вона не горить та не гниє у космосі, проте, при входженні у земну атмосферу, дерево перетворюється на дрібний попіл. Це робить її корисним біорозкладним матеріалом для майбутніх супутників.
Зазначається, що на орбіті Землі наразі перебуває понад 9 300 тонн космічних об'єктів, включно зі сміттям, зокрема, непрацюючими супутниками, відпрацьованими ступенями ракет. Це становить проблему, оскільки вони виготовлені з блискучих матеріалів, які збільшують загальну яскравість неба більш ніж на 10%, створюючи світлове забруднення, яке ускладнює виявлення далеких космічних явищ.
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