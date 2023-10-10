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Головна Технології Тайвань запустив у космос перший метеорологічний супутник власного виробництва

Тайвань запустив у космос перший метеорологічний супутник власного виробництва

10 жовтня, 2023 вiвторок
08:41
Технології Тайвань супутник

Тайвань вивів у космос перший метеорологічний супутник власного виробництва Triton: його компоненти розроблені та виготовлені на місцевому рівні

Про це пише Focus Taiwan

Тайванське космічне агентство (TASA) повідомляє, що супутник під назвою Triton вивели у космос вдень 9 жовтня: він встановив зв'язок із наземною станцією у Синьчжу ввечері того ж дня, коли пролітав над Тайванем. 

Зазначається, що супутник, вагою 250 кг, запустили з французької Гвіани у межах спільної місії Arianespace Vega C. Генеральний директор TASA Ву Джонг Шин поінформував, що стан супутника, зокрема його температура та потужність, відповідають очікуваним. 

Під час обрання назви супутника, надихалися грецькою міфологією. Він названий на честь Тритона - сина бога моря Посейдона, який успадкував тризуб і міг керувати вітром і хвилями. За словами Ву, відповідно до назви, супутник вимірює дані про вітер, проте, не стандартним методом фотографування шарів атмосфери, а шляхом вимірювання швидкості вітру на основі сигналів, що надсилаються з поверхні океанів та морів: тобто чим спокійніше море, тим сильніший сигнал, що вказує на слабший вітер.

За словами керівника TASA, Triton є лише четвертим супутником у світі, основна місія якого орієнтована на наукове застосування рефлектометрії глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS-R). Завдяки йому можна отримати дані про довжину хвиль і швидкість вітру, що допомагає точніше прогнозувати траєкторії тайфунів та опадів. 

Спочатку супутник моніторитиме райони на низьких широтах Індійського, Атлантичного і Тихого океанів у Північній півкулі, які вважаються зонами, схильними до суворих погодних умов. Потім він розширить свій моніторинг на Південну півкулю. 

  • Раніше свої перші супутники Project Kuiper запустив у космос інтернет-сервіс Amazon. Компанія сподівається, що складе конкуренцію SpaceX Ілона Маска. 
Світ
космос
Франція
Тайвань
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