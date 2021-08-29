SpaceX запустила до МКС вантажний корабель Cargo Dragon
Американська компанія SpaceX запустила до Міжнародної космічної станції вантажний корабель Cargo Dragon
Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору - NASA.
Запуск було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Стиковку Cargo Dragon з МКС заплановано на 30 серпня. Корабель доставить на МКС майже 3 тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення наукових експериментів.
Cargo Dragon полетів до МКС у 23-тє.
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