Спалах COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні: кількість хворих досягла 119
У Китаї почався спалах коронавірусу серед спортсменів та членів делегацій спортивних команд зимової Олімпіади, зафіксовано вже 119 заражень
Про це повідомляє Reuters.
За останні чотири дні в Китаї було виявлено близько 119 випадків зараження COVID-19 серед спортсменів і персоналу, пов'язаного із зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні.
Зазначається, що в неділю організаційний комітет Олімпіади повідомив про 34 випадки COVID-19 серед спортсменів і членів делегацій, а вже сьогодні з'явилася інформація про 119 хворих.
Китайська влада ввела жорсткі карантинні обмеження, тому спортсменам і членам делегацій забороняються будь-які контакти за межами Олімпіади.
Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор у Пекіні заплановано на 4 лютого.
- Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів, які змагатимуться у 12 видах спорту.
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