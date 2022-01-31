Спалах COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні: кількість хворих досягла 119

Про це повідомляє Reuters.



За останні чотири дні в Китаї було виявлено близько 119 випадків зараження COVID-19 серед спортсменів і персоналу, пов'язаного із зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні.



Зазначається, що в неділю організаційний комітет Олімпіади повідомив про 34 випадки COVID-19 серед спортсменів і членів делегацій, а вже сьогодні з'явилася інформація про 119 хворих.



Китайська влада ввела жорсткі карантинні обмеження, тому спортсменам і членам делегацій забороняються будь-які контакти за межами Олімпіади.



Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор у Пекіні заплановано на 4 лютого.



Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів, які змагатимуться у 12 видах спорту.