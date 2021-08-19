Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: кількість інфікованих зросла

Про це розповів Суспільному головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

В одеському дитячому таборі "Молода гвардія", де 17 серпня зафіксували спалах COVID-19, продовжує зростати кількість інфікованих. Наразі їхня кількість зросла до 67.

Гончаров зазначив, що за останню добу коронавірус виявили ще у 7 людей, серед яких 6 дітей та один вожатий. Наразі вони перебувають під постійним наглядом лікарів в медично-санітарній частині дитячого табору.

Крім того, 8 дітей госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні № 3.

Нагадаємо, раніше у дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у 42 дітей та двох працівників виявили коронавірус.

Також у 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" у Одесі попередньо підтвердили "Дельта"-штам COVID-19.

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