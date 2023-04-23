Спаринг-партнер Усика нокаутував непереможного українського важковаговика
Конголезець Мартін Баколе нокаутував українця Ігоря Шевадзуцького та завдав йому першої поразки у кар'єрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 23 квітня у Жешуві (Польща) Шевадзуцький побував у нокдауні вже у другому раунді. Баколе володів беззаперечною перевагою та примусив рефері зупинити поєдинок у третьому раунді та зафіксувати перемогу технічним нокаутом.
Для українського важковаговика на прізвисько Халк ця поразка стала першою у кар'єрі.
Мартін Баколе у ролі спаринг-партнера допомагав готуватися до чемпіонських боїв українцю Олександру Усику та британцю Тайсону Ф'юрі. Конголезець стверджує, що під час одного зі спарингів нокаутував Усика. Промоутер українця Олександр Красюк спростував цю інформацію.
- 21 березня стало відомо, що Ігор Шевадзуцький домовився про поєдинок з Мартіном Баколе, який був спаринг-партнером Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
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