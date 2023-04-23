Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 23 квітня у Жешуві (Польща) Шевадзуцький побував у нокдауні вже у другому раунді. Баколе володів беззаперечною перевагою та примусив рефері зупинити поєдинок у третьому раунді та зафіксувати перемогу технічним нокаутом.

Для українського важковаговика на прізвисько Халк ця поразка стала першою у кар'єрі.

Мартін Баколе у ролі спаринг-партнера допомагав готуватися до чемпіонських боїв українцю Олександру Усику та британцю Тайсону Ф'юрі. Конголезець стверджує, що під час одного зі спарингів нокаутував Усика. Промоутер українця Олександр Красюк спростував цю інформацію.