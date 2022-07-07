Спека у Києві побила новий температурний рекорд
6 липня у столиці зафіксували пекельні +34,3°C, що стало новим темперетурним рекордом
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3°С. А попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9°С.
Синоптики зазначили, що абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4°С.
- 30 червня у Львові синоптики зафіксували історичний температурний максимум – стовпчики термометрів сягнули 34° тепла. Досі рекордними вважали дані 1994 року.
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