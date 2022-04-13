"Спершу — допитати, потім обміняти": екснардеп Артюшенко про затримання Медведчука
Ігор Артюшенко наголосив, що Медведчук наближений до проросійських еліт, тож знає багато внутрішньої інформації
Про це він екснардеп сказав в етері Espreso TV.
Артюшенко зазначив, що спершу Медведчука потрібно дуже прискіпливо допитати, з’ясувати усі деталі, а тоді обміняти на українських полонених.
"Я підтримую позицію, що за Медведчука Путін може віддати багато українських полонених і тих мирних українських громадян, яких насильно отримують окупанти", – сказав екснардеп.
Артюшенко додав: "Медведчук наближений до проросійських еліт, тож звісно, йому ставили завдання про створення агентурної проросійської мережі в Україні. Він дуже багато знає і може багато розповісти в тому числі про діяльність тих шпигунів, які були протягом 30 років в Україні і які продовжують тут бути".
- Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука.
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